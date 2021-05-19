Дума одобрила в I чтении законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении депутатский законопроект, устанавливающий ненормированный рабочий день для руководящего состава ФСБ России.

"Устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов Федеральной службы безопасности РФ, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников", - говорится в пояснительной записке. Сотрудникам ФСБ также будет положен ежегодный дополнительный отпуск до 10 дней.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН. По их мнению, такую норму необходимо распространить и на сотрудников ФСБ в связи с "особенностями прохождения службы".

"Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности [РФ]", - говорится в пояснительной записке.

Ненормированный день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров). Также он сможет устанавливаться по решению руководителя для иных должностей.