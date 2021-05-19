Центр им. Гамалеи одобрил производство вакцины "Спутник V" в Сербии

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении. Об этом сообщил в среду министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Институт Гамалеи подтвердил, что вакцины, произведенные в "Торлаке", соответствуют прописанному стандарту качества. Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство", - цитирует Поповича его пресс-служба.