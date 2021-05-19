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День Победы - 2021

Трансляцию "Бессмертного полка онлайн" в 2021 году посмотрели 6 млн раз

Запись трансляции будет доступна до 31 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Трансляция "Бессмертного полка онлайн" в 2021 году набрала 6 млн просмотров за 10 дней. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева на пресс-конференции в среду.

"На сегодняшний день на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" трансляцию посмотрели уже 6 млн раз. Запись трансляции для всех будет доступна до 31 мая, у каждого будет возможность найти своего героя в онлайн-строю", - сказала она.

Шествие состоялось во всех субъектах РФ 9 мая. Показ начался в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. Помимо этого, шествие демонстрировалось на городских экранах, в торговых центрах и в метро. Всего на участие в акции в 2021 году было подано порядка 5 млн заявок.

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