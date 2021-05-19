Мишустин анонсировал расширение программы диспансеризации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ готовит расширение программы диспансеризации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

"Также в нашей повестке вопросы здравоохранения, сейчас готовим расширение программы диспансеризации, которая стартует с 1 июля, чтобы как можно больше людей своевременно проверили состояние своего здоровья", - сказал председатель правительства. По его словам, "это особенно нужно переболевшим коронавирусом".

Говоря в целом о выполнении положений послания, срок исполнения которых истекает после мая, глава кабинета министров констатировал "значительное продвижение по ряду из них". "Одна из важнейших задач - это создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы повысить их уровень доходов, имея в виду ежемесячные выплаты беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет, а также оплату больничных по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от среднего заработка", - сказал Мишустин. Он напомнил, что с этими предложениями выступала партия "Единая Россия", которая инициировала необходимые законодательные изменения, данный законопроект принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.