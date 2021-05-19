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Представитель ВОЗ в РФ надеется, что снижение заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится

Представитель ВОЗ в России надеется, что снижение заболеваемости ковидом в Москве продолжится.

Сувениры, изготовленные из главной новогодней ели Петербурга, передали в детские дома
Живая новогодняя елка появилась в Петербурге в декабре 2020 года после семилетнего перерыва
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