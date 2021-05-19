Губернатор Кубани поручил обеспечить комфортные условия для отдыха людей с ОВЗ

ГЕЛЕНДЖИК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комфортные условия для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья на пляжах курортов региона.

"Здесь будет хороший уровень, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны понимать, что сегодня курорты заграничные, к которым привыкли жители края, они закрыты, мы сегодня должны уровень этих курортов перенести на наши курорты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Кондратьев в среду в ходе рабочей поездки в город-курорт Геленджик.

Он добавил, что отдых на муниципальных пляжах должен оставаться бесплатным.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.