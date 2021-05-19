Представитель ВОЗ в России ждет, что организация даст оценку "Спутнику V" летом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассчитывает, что в течение лета организация даст оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"В течение лета мы этого ожидаем", - сказала она в среду в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Инспекции идут, график хороший", - добавила Вуйнович.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V".