{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в России ждет, что организация даст оценку "Спутнику V" летом

По словам Мелиты Вуйнович, "инспекции идут, график хороший"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассчитывает, что в течение лета организация даст оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"В течение лета мы этого ожидаем", - сказала она в среду в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Инспекции идут, график хороший", - добавила Вуйнович.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V".

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Центр им. Гамалеи одобрил производство вакцины "Спутник V" в Сербии
Производством займется белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"
Центр им. Гамалеи одобрил производство вакцины "Спутник V" в Сербии
Читать полностью