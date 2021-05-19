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Пандемия COVID-19
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Матвиенко: нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом

По словам спикера Совфеда, ситуация с распространением коронавируса в стране непростая, но абсолютно контролируемая, оснований для введения локдауна нет

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объявленные нерабочими дни между майскими праздниками сыграли положительную роль в борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль", - сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в России непростая, но абсолютно контролируемая, оснований для введения локдауна нет.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер, локдауна нет и, я надеюсь, что их не возникнет", - сказала она журналистам.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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