Калининградская область планирует построить до семи школ по концессии

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Калининградская область планирует строительство от шести до семи новых школ на 1 100 мест в каждой по концессионным соглашениям в рамках новой федеральной программы. Об этом сообщил в среду во время обращения с посланием и отчетом о проделанной работе к депутатам областной думы губернатор области Антон Алиханов.

"В марте на федеральном уровне дан старт реализации новой программы по строительству школ. Наряду с госконтрактами программой предусмотрена возможность заключения концессионных соглашений для строительства объектов общего образования. В настоящее время правительством [области] готовятся документы для участия в конкурсном отборе, который будет объявлен Минпросвещения России в июле этого года, на объекты, вводимые до 2024 года. За весь срок реализации программы мы рассчитываем на строительство шести-семи объектов не менее чем на 1 100 мест каждый в Калининграде и Гурьевском городском округе и других районах, где это потребуется", - сказал Алиханов, поручив министерству образования области совместно с областным министерством экономики и промышленности организовать работу по заключению и реализации соответствующих соглашений.

Глава региона обратил внимание на проблему второй смены в школах области. "К сожалению, число обучающихся во вторую смену по региону не сокращается, так как мы отмечаем ежегодное увеличение численности обучающихся по программам общего образования на 3,5 тыс. человек. С целью ликвидации второй смены требуется строительство 22 объектов почти на 22 тыс. новых мест. Фактически до 2024 года у нас планируется строительство только пяти объектов на 5 100 мест - это только четверть потребности", - уточнил он.