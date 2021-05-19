Сувениры, изготовленные из главной новогодней ели Петербурга, передали в детские дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Сувенирные часы, сделанные из главной новогодней ели Санкт-Петербурга, украшавшей Дворцовую площадь на новогодние праздники, представили в среду в Центре содействия семейного воспитания №4. Вся сувенирная продукция была передана в детские социальные учреждения, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

Живая новогодняя елка появилась в Петербурге в декабре 2020 года после семилетнего перерыва, в связи с этим было решено не направлять ее на утилизацию, а изготовить сувениры.

"Из ствола было сделано 30 сувенирных изделий, которые при содействии с комитетом по социальной политике сегодня вручили детским социальным учреждениям: 14 центров содействия семейному воспитанию, пять детских домов ребенка и четыре ДДИ (детских дома-интерната). <...> Настенные часы с простым механизмом на батарейках", - сообщила она.

Благодаря неоднородности ствола дерева настенные часы получились разного размера и цвета. Дизайн был разработан художниками Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской центр рекламы и праздничного оформления города". Это подведомственная организация комитета по печати и взаимодействию со СМИ, которая в 2020 году отвечала за новогоднее украшение Петербурга.

Зимой на одном из заседаний правительства было дано поручение губернатора Санкт-Петербурга о том, чтобы елка, которая украшала Дворцовую площадь, была экологически утилизирована. Ветви дерева были направлены в фермерские хозяйства в качестве корма для животных, а из ствола решили сделать памятные настенные сувенирные часы. Главная ель украшала Дворцовую площадь до конца января, после чего ствол на несколько месяцев отправили сушиться. На изготовление самих сувенирных часов ушло не больше одного месяца. Возраст главной и самой высокой среди всех установленных елок в городе составлял около 100 лет, вес - 12 тонн.