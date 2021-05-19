В музее истории космонавтики в Калуге открылась астрономическая обсерватория

ТАСС, 19 мая. Астрономическая обсерватория для наблюдений за Солнцем, Луной и спутниками Земли открылась в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом в среду сообщает пресс-служба музея.

"Астрономическая обсерватория ГМИК им. К. Э. Циолковского предназначена для проведения экскурсий и наблюдений Солнца, Луны, планет и других объектов на небесной сфере, включая искусственные спутники Земли, начала свою работу в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Астрообсерватория была построена в рамках второй очереди музея истории космонавтики, открытие которого состоялось в апреле этого года. В ней установлены три телескопа-рефрактора, купол с удаленным управлением имеет систему подготовки воздуха и метеорологическую станцию. Пока в обсерватории проводят в день одну-две экскурсии, после начала работы в штатном режиме их количество будет увеличено. Во время сильного ветра, снега и дождя экскурсии проводиться не будут.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Строительство второй очереди музея велось на протяжении последних семи лет, открытие для посетителей состоялось 17 апреля.