{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В музее истории космонавтики в Калуге открылась астрономическая обсерватория

Пока обсерватория работает в тестовом режиме, и в ней проводят в день только одну-две экскурсии

ТАСС, 19 мая. Астрономическая обсерватория для наблюдений за Солнцем, Луной и спутниками Земли открылась в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом в среду сообщает пресс-служба музея.

"Астрономическая обсерватория ГМИК им. К. Э. Циолковского предназначена для проведения экскурсий и наблюдений Солнца, Луны, планет и других объектов на небесной сфере, включая искусственные спутники Земли, начала свою работу в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Астрообсерватория была построена в рамках второй очереди музея истории космонавтики, открытие которого состоялось в апреле этого года. В ней установлены три телескопа-рефрактора, купол с удаленным управлением имеет систему подготовки воздуха и метеорологическую станцию. Пока в обсерватории проводят в день одну-две экскурсии, после начала работы в штатном режиме их количество будет увеличено. Во время сильного ветра, снега и дождя экскурсии проводиться не будут.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Строительство второй очереди музея велось на протяжении последних семи лет, открытие для посетителей состоялось 17 апреля.

Теги
РоссияКалужская область
Пандемия COVID-19
Центр им. Гамалеи одобрил производство вакцины "Спутник V" в Сербии
Производством займется белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"
Центр им. Гамалеи одобрил производство вакцины "Спутник V" в Сербии
Читать полностью