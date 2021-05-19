Ветераны труда и становления Калининградской области получат выплаты к юбилею региона

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Ветераны становления Калининградской области, а также ветераны труда, живущие в регионе, получат разовые выплаты от 3 до 5 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной образования региона, которая отмечается в этом году. Об этом сообщил в среду губернатор области Антон Алиханов, выступая с отчетом и посланием к депутатам областной думы.

"До 1 сентября по 3 тыс. рублей мы перечислим ветеранам труда, а участникам становления Калининградской области - по 5 тыс. рублей. Такие выплаты смогут получить более 67 тыс. жителей области", - сказал Алиханов и дал соответствующее поручение региональному министерству финансов.

Современная Калининградская область занимает около трети территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года по итогам Второй мировой войны вместе с Кенигсбергом (ныне Калининград) была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Сейчас в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области, из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.