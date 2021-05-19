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Матвиенко поддержала идею создания единого реестра неплательщиков алиментов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала озвученное в среду предложение министра юстиции РФ Константина Чуйченко о создании в России единого реестра неплательщиков алиментов.

"Учет неплательщиков алиментов есть в Службе судебных приставов, но я поддерживаю предложение министра юстиции Константина Анатольевича Чуйченко о создании единого реестра злостных неплательщиков. И не просто создание такого реестра, а выработку дополнительных мер, ужесточающих к ним требования", - сказала она журналистам.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Пандемия COVID-19
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