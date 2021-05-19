После шестимесячного перерыва в Париже открыли музеи и веранды кафе

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений, жители Парижа массово устремились на веранды кафе, в музеи и кинотеатры. По свидетельству корреспондента ТАСС, на главных торговых улицах города в среду особенно многолюдно, а на магистралях с утра наблюдаются пробки.

"Для нас это долгожданный момент. Наконец-то после шестимесячного перерыва мы можем возобновить работу, пусть даже с большими ограничениями", - сказал ТАСС владелец ресторана на Елисейских полях Кристоф Жанжен. "Столики в нашем кафе забронированы на недели вперед, и я знаю, что так сейчас повсюду", - подчеркнул он.

Согласно распоряжению правительства, владельцы баров и ресторанов могут разместить на верандах не больше 50% посетителей. В залы доступ пока закрыт. Эксперты, однако, сомневаются в том, что послабления смогут кардинально улучшить положение рестораторов. Они терпят значительные убытки, многие служащие кафе уволились. У многих владельцев не хватает средств для возобновления деятельности. Кроме этого, как отмечают эксперты, во Франции только 40% кафе и ресторанов имеют открытые веранды.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс первыми в среду выпили по чашке кофе на террасе ресторана близ Елисейского дворца. "Необходимо сохранять бдительность, даже если показатели санитарного мониторинга улучшились. Мы пока не преодолели эпидемию, и это всего лишь один из этапов", - отметил Макрон во время общения с журналистами. Селфи с веранд разместили в социальных сетях многие министры и госсекретари, также посетившие кафе до заседания Совета министров.

Открытие музеев

Первых посетителей приняли в среду парижские музеи. "Спустя шесть месяцев с момента закрытия залов вы вновь можете насладиться коллекциями", - заявил представитель Лувра. Он отметил, что доступ в музей возможен только при заблаговременном бронировании билета в интернете. На полу в каждом зале нанесена специальная разметка, по которой должны двигаться посетители, а также установлены таблички с напоминанием о необходимости ношения маски и соблюдения социальной дистанции.

Президент музея Орсэ Лоран де Кар поблагодарила правительство за возможность открыть выставки для посетителей. "С 1 января мы потеряли почти €10 млн наших доходов, и мы счастливы, что можем вновь начать принимать гостей", - сказала она. По ее словам, "музей подготовил новую программу для парижан, которая состоит из множества интересных экспозиций".

Комендантский час сокращен

Открылись в среду после длительного перерыва и магазины, торгующие одеждой, бытовой техникой. Владельцы торговых точек получили право возобновить работу только при соблюдении ограничений по количеству посетителей из расчета один человек на 8 кв. м. До настоящего времени во Франции работали только продовольственные и книжные магазины, аптеки.

Власти также постановили сократить продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается с 21:00 по парижскому времени (вместо 19:00). В случае значительного улучшения санитарной ситуации правительство предлагает отменить комендантский час в июле.

Впервые за полгода работу возобновили кинотеатры. Администрациям, однако, строго предписано не превышать допустимое количество зрителей в зале - не более 50%.

Предостережения специалистов

Несмотря на снятие нескольких карантинных ограничений специалисты в области здравоохранения предупреждают о необходимости следовать всем рекомендациям. Как отметил в среду главный эпидемиолог Арно Фонтане, "французы должны быть очень осторожными, если не хотят нового всплеска коронавирусной инфекции". "К сожалению, ситуация с распространением штаммов COVID-19 остается сложной. Мы опасаемся британского и индийского штаммов, поэтому хочется, чтобы французы ответственно подошли к новым послаблениям", - сказал он.

Фонтане напомнил, что ношение масок остается на улицах и в помещениях обязательным. Сроки их отмены медики не готовы пока назвать.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли свыше 108 тыс. человек.