Путин поручил решить вопрос детского туристического кешбэка для первой смены в лагерях

"Действительно, многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену", - констатировал глава государства в среду на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию и отметил, что, согласно докладу вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возможность купить путевки с кешбэком есть для второй и последующих смен в детских лагерях.

"Ну, тогда в первую [смену] никто не поедет или поедут меньше детей, чем можно было бы направить. Вот и все. Вы понимаете, нужно же как-то посмотреть это повнимательнее", - поручил Путин зампреду правительства, подводя итоги совещания.

Президент выразил недоумение, как люди, которые приобрели путевки на первую смену, могли бы воспользоваться этой льготой, если первая смена начинается с 1 июня, а постановление правительства выходит 19 мая. Путин призвал "исходить из реалий, а не из бумаг", поручив кабмину вернуться к этому вопросу.

"С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили, в первую смену или во вторую. Говорили "на летний отдых", - обрисовал ситуацию глава государства. "Значит, нужно это сделать. Если люди купили уже [поездки], давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу внимательно все это проработать и доложить предложения", - сказал он.

Глава государства призвал кабмин посчитать, сколько будет стоить реализация программы на все летние месяцы, и при необходимости добавить необходимые средства. При этом он сделал акцент на том, что сами детские лагеря зачастую не могут вернуть деньги за путевки, потому что они уже потрачены на организацию процесса отдыха. Путин также указал, что такие учреждения плохо проинформированы об условиях работы. "Нужно этим заняться тоже, информационным обеспечением, и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями с тем, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально", - распорядился президент. Он призвал правительство учитывать все детали, от которых зависит качество работы властей РФ и качество услуг, которые они обеспечивают. "Для потребителей этих услуг это не детали", - подчеркнул Путин.