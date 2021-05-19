Путин: туристы "не вытопчут" Долину гейзеров, если там будет необходимая инфраструктура

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Туристы "не вытопчут" Долину гейзеров на Камчатке, если там продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию глава государства прокомментировал слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сказал об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект. Замглавы кабмина пояснил, что если туристов в долине будет слишком много, то они "просто вытопчут все".

"Вы про Долину гейзеров сказали, что больше народу туда нельзя пустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть", - посетовал Путин.

Он призвал относиться к туристам "не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться". "Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут", - выразил уверенность Путин.

Президент указал, что "в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом".

"Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс", - заключил Путин.