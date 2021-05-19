Кабмин Чехии по неизвестным причинам выделил охрану главе Минпромторга

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии выделило вооруженную охрану вице-премьеру, министру промышленности и торговли Карелу Гавличеку. Об этом в среду сообщает портал novinky.cz.

Помимо него, в нынешнем кабинете министров охрану имеют главы МИД и МВД, а также министры юстиции и финансов. Телохранители также полагаются президенту республики и главам обеих палат чешского парламента.

Полиция не комментирует причины, по которым Карел Гавличек получил охрану.

Между тем, Гавличек, которому президент республики поручил выполнять также обязанности министра транспорта, сообщил журналистам, что решение о выделении ему постоянной охраны было принято правительством в понедельник.

"Данное решение [правительством] было принято по объективным причинам. Оно связано с моей деятельностью в Минпромторге и в Минтрансе. Другие подробности сообщить не могу", - сказал Гавличек.

Вице-премьеру была предоставлена временная охрана полиции в декабре прошлого года. В то время в его адрес поступали угрозы в связи с работой по реализации правительственных планов свертывания добычи угля в республике в целях защиты окружающей среды.