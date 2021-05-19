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Торговлю алкоголем запретят на Ставрополье в день последних звонков

В этом году последние звонки запланированы на 22 мая

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Продажа алкогольной продукции будет запрещена в Ставропольском крае 22 мая, в день последних школьных звонков. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе комитета по торговле региона.

"В соответствии с Законом Ставропольского края <...> в день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года <...>, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с информацией министерства образования Ставропольского края в 2021 году датой проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, определено 22 мая.

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РоссияСтавропольский край
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