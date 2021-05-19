Исследование: более 76% россиян выходили ежедневно в интернет в 2020 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Три четверти взрослого населения России ежедневно выходили в интернет в 2020 году, показатель увеличился на 4,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованных в среду.

"Еще до пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства россиян: каждый год доля населения, никогда не выходившего в сеть, сокращалась. В 2020 году ежедневная аудитория интернета превысила три четверти взрослого населения страны (76,7%, +4,1 п. п. по сравнению с предыдущим годом). На протяжении последних лет рост показателя происходит преимущественно за счет лиц старших возрастных групп", - говорится в сообщении.

При этом основной целью использования интернета, как отмечают исследователи, является общение - в 2020 году три четверти взрослых россиян совершали звонки через интернет (76,6%), общались в социальных сетях (75%), переписывались с помощью систем мгновенного обмена сообщениями (69%).

"Социальные сети постепенно утрачивают свою популярность как пространство для общения (-1,7 п. п. по сравнению с 2019 годом), уступая место мессенджерам (аудитория систем мгновенного обмена сообщениями за время самоизоляции увеличилась на 8,9 п. п.) и специализированным приложениям для видеоразговоров (+5,6 п. п.)", - пишут авторы работы.

Отмечается, что из-за ограничений, связанных с пандемией, в частности на посещение магазинов, в 2020 году онлайн-покупки совершал каждый третий (35,7%, +2,3 п. п. к 2019 году) взрослый россиянин. Еще заметней (+5,7 п. п.) вырос интерес к осуществлению банковских операций онлайн: такой возможностью пользуются свыше 57% населения в возрасте 15-74 лет.

Кроме того, перевод на удаленку образовательных организаций и рост интереса к дистанционному обучению у взрослых способствовали тому, что доля россиян, использовавших интернет для этих целей, практически утроилась, достигнув 9,6%. "В целом прошедший год показал готовность россиян к постепенной интеграции повседневной жизни в цифровое пространство: популярность многих сетевых практик растет быстрее, чем аудитория глобальной сети", - добавили в ВШЭ.