Путин поддержал предложение сдвинуть перепись населения на октябрь

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение "Единой России" сдвинуть перепись населения на октябрь", - сказал он.

Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Первый вице-спикер СФ на совещании напомнил, что в июне в России официально стартует думская избирательная кампания, которая продлится непосредственно до выборов в Госдуму в сентябре. По времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь, отметил он. По мнению Турчака, "если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение". В связи с этим секретарь генсовета единороссов попросил Путина дать поручение "о переносе переписи населения на октябрь". По его словам, "выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы".

О переписи

Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже переносились дважды из-за коронавируса. С 1 апреля перепись вновь началась в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО. Согласно проекту постановления Минэкономразвития РФ, основной этап переписи планировалось провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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