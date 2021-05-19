Первый экскурсионный поезд запустят в бывшее имение внучки Николая I под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Первый экскурсионный ретропоезд на паровой тяге запустят в августе из Воронежа в Рамонь, где до революции располагалось имение внучки императора Николая I Евгении Ольденбургской. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"В Воронежской области в августе запустят экскурсионный ретропоезд по маршруту Воронеж-1 - Графская - Рамонь, который будет курсировать один раз в неделю по субботам. Проект получил название "Графский поезд" и приурочен к 155-летию Юго-Восточной железной дороги", - говорится в сообщении.

По ее данным, маршрут рассчитан на 10 часов, в экскурсионный поезд включат единственный в стране действующий электровоз модели ЧС4 и оформленный в стилистике XIX века вагон, в котором туристы будут доезжать до станции Графская. Там локомотив заменят на паровоз серии Л, чтобы с ним доехать до станции Рамонь и посетить Дворцовый комплекс Ольденбургских.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ЮВЖД, к запуску этого поезда отремонтируют здание вокзала станции Графская, воссоздадут старинный облик станционного здания в Рамони, построят пять платформ в ретростиле, подготовят для пассажиров выставочные экспозиции по истории ЮВЖД.

О комплексе Ольденбургских в Рамони

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке императора Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в английском стиле, в котором сохранились некоторые подлинные интерьеры, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса создан историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", в котором первую экспозицию посвятили 100-летию приезда в Воронеж императора Николая II. Ежегодно комплекс принимает около 50 тыс. туристов, в настоящее время открыт его цокольный этаж, а первый, второй и третий этажи дворца находятся на реставрации.