Отличившиеся в учебе студенты будут бесплатно путешествовать по РФ и проживать в кампусах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.

Как сообщил Чернышенко, те вузы, которые будут готовы принять в своих общежитиях студентов, путешествующих по России во время каникул, смогут получить субсидии на ремонт кампусов. При этом они будут обязаны компенсировать студентам затраты на проезд.

"За то, что мы будем давать субсидии на ремонт тем вузам, которые готовы принимать у себя студентов-туристов, мы просим их, чтобы они делали дополнительные экскурсии по городу, по кампусу, и рассматривали возможность оплаты проезда лучших студентов", - сообщил он.

По словам Чернышенко, отличившимся студентам будет предоставлена возможность бесплатно разместиться в общежитиях вузов того города, в который они запланируют путешествие. После этого их также вовлекут в культурно-образовательную программу, подготовленную студенческими турклубами или организациями. "И это будет за счет принимающей стороны", - сказал он.

Программа, в рамках которой будет осуществляться размещение студентов-путешественников в кампусах вузов, начнет действовать с 1 июня. Работа будет осуществляться при помощи онлайн-платформы, заявил Чернышенко: "Мы делаем это с помощью онлайн-платформы, которая дает возможность для студентов, которые планируют свое путешествие, выбрать направление, выбрать, где они хотят забронировать, какое количество мест".

При этом сами образовательные организации также смогут иметь доступ к оперативной информации о количестве доступных номеров в кампусах или общежитиях. Чернышенко также сообщил об активной работе по осуществлению поддержки вузов в рамках программы "Приоритет-2030". "Поручение практически выполнено", - сказал он.