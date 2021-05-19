ВОЗ призвала к сотрудничеству между странами в области вакцин

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны сотрудничать в сфере производства и распространения вакцин, так как конкуренция наносит ущерб людям, нуждающимся в вакцинации. Об этом заявила в среду представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Говорит Москва" .

"ВОЗ и наш генеральный директор [Тедрос Аданом Гебрейесус] неоднократно призывал всех работать вместе, так что мы надеемся, что на Петербургском форуме увидим представителей, которые будут говорить о том, как эта пандемия поменяла мировой рынок вакцин в том смысле, что конкуренция не должна идти впереди сотрудничества", - сказала она.

Вуйнович отметила, что в условиях недостаточного производственного потенциала стран, необходимого для удовлетворения мирового спроса на вакцины, государства должны объединять свои усилия. "Мне кажется, сотрудничество необходимо. Да, ВОЗ не критикует свои страны-участницы, но призывает их к взаимному сотрудничеству", - подчеркнула она.

По словам представителя организации, в целях содействия сотрудничеству стран в сфере вакцин, ВОЗ организовала площадку под названием Research and development, куда приглашаются все производители и разработчики вакцин со всего мира для совместной работы.

Вуйнович также указала, что необходимо избегать оценочной риторики в отношении вакцин в СМИ. "Очень важно, чтобы риторика, которую мы слышим в СМИ прекратилась. Если бы я работала в СМИ, я бы отказалась говорить, что какая-то вакцина хорошая или плохая, - добавила она. - Мне кажется, в первую очередь нужна солидарность мировых СМИ, чтобы сказать, что не нужно выбирать сторону "синих или красных", и в то же время поддержать хорошие вакцины, а их на данный момент в мире много".