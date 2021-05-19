Санавиация в Саратовской области получит легкомоторный самолет для перевозки больных

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Служба санавиации в Самарской области получит новое воздушное судно, легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС прибывает на вооружение региональной службы воздушной санитарной авиации Саратовской области", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, самолет будет использоваться для транспортировки тяжело больных пациентов в многопрофильные клиники областного центра, а также для вылетов специализированных бригад врачей в районные больницы для оперативного определения тактики лечения нетранспортабельных пациентов на месте. Планируется, что в течение года возможности самолета позволят оказать помощь не менее чем 140 пациентам.

По данным министерства, самолет имеет дальность полета около 1 000 км, чего раньше у санавиации не было. "Этот самолет может перевозить пациентов в федеральные медицинские центры, в том числе расположенные в Пензе, Нижнем Новгороде, Москве", - добавили в Минздраве региона.

По данным министерства, ранее в штате санавиации региона числились автомобили скорой помощи, а также один вертолет МИ-8, в прошлом году им было перевезено около 120 тяжело больных пациентов.