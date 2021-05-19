Минздрав предложил расширить программу медосмотров детей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект приказа "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", согласно которому предлагается расширить программу, в частности, добавить дополнительное проведение эхокардиографии в 12 месяцев и 15 лет, рассчитывать индекс массы тела, а также организовать проведение пульсоксиметрии для выявления дыхательной недостаточности у детей, тяжело перенесших COVID-19. Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

"Детям после перенесенного тяжелого течения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусматривается проведение пульсоксиметрии для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии. По данным экспертов, большинство ранее здоровых детей, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, не требовавшей кислородной поддержки и госпитализации, дополнительного обследования после выздоровления не требуют. Однако до 20% от всех переболевших COVID-19 детей при дальнейшем наблюдении нуждаются в контроле за сатурацией (до 112 тыс. детей, учитывая, что с начала эпидемии число переболевших детей в возрасте 0-17 лет составило около 560 тыс.)", - следует из пояснительной записки к проекту.

Кроме того, Минздрав предлагает дополнительно проводить эхокардиографию детям в 12 месяцев и 15 лет. В рамках действующего приказа данная процедура проводится в возрасте одного месяца и шести лет. Отмечается, что эхокардиография в сочетании с электрокардиографией позволит полноценно оценить функциональные и морфологические критерии состояния кардиоваскулярной системы и уменьшить бремя сердечно-сосудистых болезней и смертности от них. "Начиная с возраста одного года предусматривается проведение расчета индекса массы тела (ИМТ), который в комплексе с другими физическими показателями ребенка (вес, рост, возраст) позволит получить наиболее полную оценку гармоничности физического развития, на ранних этапах выявить и предупредить избыточную массу тела и ожирение у детей раннего и старшего возраста", - сказано в пояснительной записке.

Также проектом приказа предусматривается изменение декретируемого возраста осмотра акушером-гинекологом у девочек и, соответственно, детским урологом-андрологом у мальчиков с 14 на 13 лет. "Указанное изменение декретируемого возраста целесообразно в целях проведения своевременной оценки полового развития", - поясняют в министерстве.

Кроме того, регламентированы основания не допуска несовершеннолетних для занятий физической культурой, в том числе лечебной, по итогам проведения профилактических осмотров. При этом уточняется, что к не допущенным для занятий не относятся временно освобожденные от занятий физкультурой c нарушениями состояния здоровья, не позволяющие заниматься ей сроком до одного месяца. "Зачастую именно срок до одного месяца необходим для нормализации клинической симптоматики и (или) функциональных нарушений после перенесенных острых заболеваний или обострения хронической патологии. В случае, если требуется продолжение диагностических и/или лечебных процедур, срок временного освобождения от занятий физической культурой может быть продлен до улучшения состояния здоровья несовершеннолетнего", - отмечается в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп, а также предусмотреть расширение программ за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, для увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших инфекцию.