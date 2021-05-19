Алиханов: защита морского побережья под Калининградом от размыва сохранит 12,8 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Защита побережья в Калининградской области от размыва водами Балтийского море позволит сохранить около 12,8 млрд рублей, а с 2026 года - получать до 12 млрд рублей поступлений от туркомпаний и отдыхающих. Об этом заявил в среду в ходе обращения с посланием и отчетом о проделанной работе к депутатам областной думы губернатор области Антон Алиханов.

"В суммарном выражении реализация с 2022 года по 2025 год всех запланированных берегозащитных мероприятий позволит сохранить около 12,8 млрд рублей и ежегодно, начиная с 2026 года, позволит получать от отдыхающих и работающих в туристской сфере порядка 12 млрд рублей в виде налоговых поступлений в государственный бюджет", - сказал Алиханов.

По его словам, сейчас общая протяженность защищенных специальными сооружениями участков берега моря составляет 12 км. Идут работы по реконструкции 1 663 м берегозащитных сооружений в западной части курортного города Зеленоградск. Помимо реконструкции шести и строительства семи берегозащитных и удерживающих пляжи сооружений планируется намыв искусственных пляжей в Светлогорске, Отрадном, Зеленоградске и Пионерском.

"К концу 2025 года при завершении выполнения основных 13 берегозащитных мероприятий с намывом пляжей протяженность разрушаемого берега снизится с 73 до 49 км, что будет составлять примерно 33,5% от общей протяженности берега. Среднегодовую скорость разрушения берегов мы должны уменьшить благодаря этим мероприятиям почти в два раза", - отметил губернатор.

Общая протяженность прибрежной полосы Балтийского моря в Калининградской области составляет 150 км. Муниципальные пляжи общей протяженностью 13 км работают в Светлогорске, Балтийске, Пионерском и Янтарном. Ранее сообщалось, что из-за штормов и наступления моря область за 17 лет потеряла около 250 га земель.