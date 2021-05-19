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Астраханские власти пока не планируют введение в регионе курортного сбора

По словам главы области Игоря Бабушкина, проект со взиманием сбора, который запустили в южных регионах, пока показывает разную динамику положительного и отрицательного воздействия на экономику

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области пока не рассматривают вопрос введения в регионе курортного сбора, сообщил в среду губернатор региона Игорь Бабушкин в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации.

"Решение о курортном сборе на сегодняшний день не рассматривается. Сегодня тот проект, который был запущен в наших южных регионах, - в Крыму, в Краснодарском крае и Ставропольском крае - показывает разную динамику положительного и отрицательного воздействия на экономику. Поэтому пока речи о взимании или внедрении курортного сбора в Астрахани не идет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в регионе существует возможность введения курортного сбора за пользование инфраструктурой в рамках развития туризма.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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