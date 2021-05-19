Путин отметил деятельность РПЦ по укреплению связей с соотечественниками за рубежом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного 75-летию учреждения Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Создание ОВЦС открыло новые широкие возможности для плодотворной миротворческой, просветительской деятельности Русской православной церкви, обеспечило ее успешное взаимодействие с другими поместными православными церквями, с представителями иных религий, с государственными институтами, общественными организациями. И, конечно, самой глубокой признательности достойна ваша масштабная неустанная работа по укреплению духовных и культурных связей с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом", - отметил Путин.

Глава государства также отметил, что ОВЦС продолжает традиции ответственного служения, участвует в реализации социально значимых, благотворительных инициатив и вносит серьезный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.