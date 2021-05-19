ГИБДД Москвы поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Об этом говорится на странице столичной Госавтоинспекции в Instagram.

"Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость", - говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что в понедельник началась 6 Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. "Главная тема - снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. Последние - самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый день в мире в ДТП погибают 3 тыс. детей и подростков. И если при скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 км/ч это практически невозможно", - отметили в ГИБДД.