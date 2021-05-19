"Новую газету" оштрафовали на 200 тыс. рублей за статью о провокаторах на митингах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мировой суд Басманного района Москвы назначил штраф в размере 200 тыс. рублей "Новой газете" и 60 тыс. рублей ее главному редактору Дмитрию Муратову за распространение заведомо ложной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Суд признал виновными "Новую газету" и ее главного редактора по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"). Газете назначен штраф в 200 тыс. рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - 60 тыс. рублей", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

Протокол в отношении издания и его редактора был составлен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Поводом стал материал журналистки издания Татьяны Юрасовой, в котором утверждалось, что в одном из пансионатов Московской области готовились провокаторы для незаконных акций с участием сторонников Алексея Навального. Ведомство уведомило редакцию, что прокуратуре не удалось установить факты "обучения лиц" для провокаций на несанкционированных акциях.

В "Новой газете" же заявили, что надзорное ведомство не пыталось получить от журналистов данные, которые могли бы помочь в разбирательстве.