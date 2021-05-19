{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минюст намерен применять искусственный интеллект для экспертизы законов

Глава ведомства Константин Чуйченко сообщил, что в ближайшее время министерство также планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи
Здание Министерства юстиции РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минюст России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы нормативных правовых актов. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на совещании министров юстиции девяти стран в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Минюст России как орган, осуществляющий регистрацию и правовую экспертизу ведомственных нормативных правовых актов, планирует полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в данный процесс. С этой целью в прошлом году была разработана соответствующая система, которая сейчас проходит тестовую эксплуатацию и, мы надеемся, будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - сказал он.

Также в ближайшее время министерство планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к системе электронного апостиля. "Не могу не сказать и о том, что Минюст России намерен активно заняться цифровизацией институтов международной правовой помощи. В настоящее время мы разрабатываем концепцию быстрого и эффективного обмена юридически значимыми документами посредством удобной защищенной цифровой платформы, применимой как в двусторонних, так и многосторонних форматах международного взаимодействия, включая СНГ, ШОС и иные межгосударственные объединения", - добавил Чуйченко.

В совещании на тему цифрового облика права принимают участие министры девяти стран - России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кипра, Сингапура, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
Власти Кубани считают, что курорты края установят новый рекорд по турпотоку в 2021 году
По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, задача курортов - сохранить высокий уровень турпотока и после снятия ограничений, связанных с пандемией
Читать полностью