Минюст намерен применять искусственный интеллект для экспертизы законов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минюст России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы нормативных правовых актов. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на совещании министров юстиции девяти стран в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Минюст России как орган, осуществляющий регистрацию и правовую экспертизу ведомственных нормативных правовых актов, планирует полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в данный процесс. С этой целью в прошлом году была разработана соответствующая система, которая сейчас проходит тестовую эксплуатацию и, мы надеемся, будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - сказал он.

Также в ближайшее время министерство планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к системе электронного апостиля. "Не могу не сказать и о том, что Минюст России намерен активно заняться цифровизацией институтов международной правовой помощи. В настоящее время мы разрабатываем концепцию быстрого и эффективного обмена юридически значимыми документами посредством удобной защищенной цифровой платформы, применимой как в двусторонних, так и многосторонних форматах международного взаимодействия, включая СНГ, ШОС и иные межгосударственные объединения", - добавил Чуйченко.

В совещании на тему цифрового облика права принимают участие министры девяти стран - России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кипра, Сингапура, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.