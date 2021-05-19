Чернышенко: единую шкалу оценки научно-образовательных центров запустят к 1 августа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, создаваемые в рамках нацпроекта "Наука и университеты", будут оцениваться по единой шкале, которая будет запущена к 1 августа. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания совета НОЦ.

"Мы запускаем единую шкалу оценки к 1 августа, а Минобрнауки совместно с Минцифры России разработают информационную цифровую платформу. По принципу открытости и публичности регионы будут загружать в нее первичные данные. Это даст возможность равняться на чемпионов, подтягивать свои показатели при необходимости. И видеть картину в целом по всем НОЦ. Так мы сможем понять, какие механизмы нуждаются в доработке", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что основная идея создания НОЦ состоит в том, чтобы центры демонстрировали существенную динамику развития по различным показателям. По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, на государственном уровне создание НОЦ - это шанс вывести региональную экономику, а вместе с ней и экономику всей страны на новый уровень.

"Для развития диалога между научными организациями и реальным сектором экономики нужно консолидировать усилия и разрабатывать новые меры поддержки научно-образовательных центров мирового уровня, уделять внимание не только их успехам, но и трудностям. Это направление работы должно стать ключевым для участников совета на ближайший год", - сказал Фурсенко, слова которого приводятся в сообщении.

Новые молодежные лаборатории

Около 1,8 млрд рублей в год планируется выделять в 2021-2023 годах на создание новых молодежных лабораторий в рамках НОЦ мирового уровня, сообщил Чернышенко.

"В 2021 году мы запланировали создание 100 новых лабораторий в российских научных организациях и вузах. Предлагаю сделать это в рамках НОЦ. Возглавлять лаборатории будут молодые перспективные ученые в возрасте не старше 35 лет. В таком же возрасте должны быть не менее 70% от общей численности работающих в ней. На эти цели за 2021-2023 годы мы выделим около 1,8 млрд рублей ежегодно", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.

Вице-премьер предложил Совету поддержать инициативу по созданию новых молодежных лабораторий среди участников отобранных научно-образовательных центров, а также в организациях-участниках НОЦ, чьи заявки показали высокие результаты в ходе конкурсных отборов НОЦ 2020-2021 годов, но не вошли в число победителей.

"Кадровая повестка является одним из ключевых направлений в реализации программ деятельности научно-образовательных центров. Мы часто говорим о проблеме недостаточного количества инструментов привлечения и закрепления молодых исследователей в научно-технических проектах", - добавил вице-премьер.

Согласно нацпроекту "Наука" (с 2021 года "Наука и университеты"), в России будет создано 15 НОЦ мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач. Уже созданы 10 таких центров, в июне на конкурсной основе должны быть выбраны еще пять.

Созданные 10 научно-образовательных центров объединяют усилия вузов, научных организаций и индустрии 20 регионов: Тюменской, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Архангельской, Мурманской, Тульской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края, Башкирии и Мордовии, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.