Представительства Германии в России с 1 июня будут принимать заявления на шенген

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Германские представительства в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства Германии в Москве в Facebook .

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем посольство указало, что выдача этих виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса. "Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения", - уточнили в диппредставительстве.

Как информировало посольство, предполагается, что такая возможность позволит человеку на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой затем можно будет совершить поездку.

Подача заявления возможна при определенных условиях. "Для этого необходимо следующее: чтобы ранее у вас была виза сроком действия не менее 2 лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года, целью поездки не был туризм", - добавили в посольстве.