Проект документа о проведении переписи с 1 по 31 октября внесут в ближайшие дни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября, проект постановления правительства будет внесен Минэкономразвития в ближайшие дни, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже в ближайшие дни будет внесен проект постановления правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки ее проведения - с 1 по 31 октября. Проект будет вноситься Минэкономразвития. Все процессы отстроены, Росстат был готов провести перепись, как в сентябре, так и в октябре", - отметили в Росстате.

По данным ведомства, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ - утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список переписчиков, создана цифровая карта переписи.

"Предложение о переносе сроков переписи на октябрь, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны," - считает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

В Росстате напомнили, что с 1 апреля идет перепись в труднодоступных районах. Уже переписано порядка 140 тыс. человек.

О переписи

Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже переносились дважды из-за коронавируса. С 1 апреля перепись вновь началась в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО. Согласно проекту постановления Минэкономразвития РФ, основной этап переписи планировалось провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".