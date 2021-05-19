Курорты Кубани на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Туристы забронировали отдых и раскупили 90% номерного фонда на курортах Краснодарского края вплоть до 1 сентября, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании о подготовке к летнему сезону в среду.

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией. Курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%. Высокий турпоток ожидается в регионе и летом.

"Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. С начала года на наших курортах уже отдохнули 3 млн туристов - на 20% больше, чем в непандемийном 2019 году. 90% номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября. У нас сейчас нет другого выхода, кроме как создавать условия для строительства новых отелей", - цитирует Кондратьева пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что номерной фонд края составляет 242 тыс. номеров, в регионе работает более 10,5 тыс. средств размещения туристов, в 2021 году откроется 13 новых отелей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.