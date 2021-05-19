В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект о едином измерителе аудитории в интернете внесен в Госдуму. Об этом в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин.

"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Горелкина, единый измеритель интернет-аудитории - это давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента в Сети".