Минобрнауки планирует принять новые перечни специальностей в вузах в конце года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено пересмотреть и актуализировать перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования в соответствии с запросами экономики, их принятие запланировано на конец 2021 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Проект перечней предусматривает 592 специальности и направления подготовки, из которых 437 (в действующем перечне 508) направлений подготовки кадров по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета и 119 (в действующем перечне 156) направлений по программам подготовки кадров высшей квалификации. Таким образом, пересматриваются все действующие перечни специальностей и направлений подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересмотр перечней проводится по поручению президента РФ, они будут актуализированы в соответствии с запросами современной экономики страны и со стороны работодателей. Проект новых перечней, разработанный Минобрнауки совместно с федеральными учебно-методическими объединениями, направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, документ также представлен для обсуждения на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов.

"Основным принципом формирования новых перечней является их максимальное сопряжение с областями и видами профессиональной деятельности, утвержденными Минтрудом России, международной стандартной классификацией образования. При этом учитывается специфика подготовки кадров, в том числе в сфере культуры и искусства, здравоохранения, транспорта и обороны", - отмечается в сообщении.

Среди основных преимуществ новых перечней в Минобрнауки, в частности, отмечают конкретизацию наименования квалификаций в соответствии с получаемой выпускником специальностью, приведение специальностей в соответствие с требованиями работодателей. Кроме того, в связи с широким внедрением информационных технологий в сферу высшего образования и с учетом предложений профессионального сообщества выделены две отдельные области образования в сфере транспорта и информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности и компьютерных наук, сообщили в министерстве.