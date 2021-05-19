Видеоконференцию по вопросу открытия регулярного авиасообщения между РФ и Грецией отложили

АФИНЫ, 19 мая. /ТАСС/. Видеоконференция сопредседателей смешанной российско-греческой комиссии по вопросу возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией в среду не состоится, она отложена. Об этом сообщили в среду ТАСС в офисе первого заместителя главы МИД Греции Мильтиадиса Варвициотиса, который является сопредседателем комиссии с греческой стороны.

Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев 11 мая на внеочередной видеоконференции обсуждали вопросы восстановления регулярного авиасообщения. После нее сообщалось, что они договорились продолжить диалог 19 мая.

"Видеоконференции сегодня не будет, она пройдет в другой день. Дата пока не определена. Вопрос открытия регулярного авиасообщения пока еще обсуждается", - сказали в офисе.

Греция с 14 мая открыла свой туристический рынок. Но российские туристы пока не могут отдохнуть в Греции, так как нет регулярных и чартерных рейсов между двумя странами. На грузопассажирские рейсы туристов не берут.