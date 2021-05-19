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Астрахань накрыла пылевая буря

Как сообщают синоптики, до конца суток в регионе будет северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Сильная пылевая буря началась в среду в Астрахани.

Как сообщили ТАСС в Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), наблюдается "прохождение холодного фронта". "По прогнозам ожидался дождь, который выразился в сильной буре. Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые", - сказал сотрудник ЦГМС.

По данным синоптиков, до конца суток в области будет северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Областной главк МЧС предупреждает о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи, повреждением кровли зданий, повалом деревьев.

 

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