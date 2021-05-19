Астрахань накрыла пылевая буря

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Сильная пылевая буря началась в среду в Астрахани.
Как сообщили ТАСС в Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), наблюдается "прохождение холодного фронта". "По прогнозам ожидался дождь, который выразился в сильной буре. Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые", - сказал сотрудник ЦГМС.
По данным синоптиков, до конца суток в области будет северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Областной главк МЧС предупреждает о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи, повреждением кровли зданий, повалом деревьев.
Астрахань такая астрахань, кстати где то на той стороне я живу pic.twitter.com/anmIJDc1D6— Беtховенлюблю сирень (@Betxofen) May 19, 2021