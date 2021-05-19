В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выплата больничных в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, будет осуществляться с 1 сентября. Это затронет 1,5 млн родителей ежегодно, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября", - сообщили в министерстве. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

"Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка", - цитирует пресс-служба Котякова.

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до пяти лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от пяти до восьми лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию сообщил, что пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком в размере 100% среднего заработка будут выплачиваться родителям, ухаживающим за больными детьми до семи лет. Соответствующий закон о введении выплат был одобрен 19 мая Советом Федерации.