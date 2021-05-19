На Кубани разработают меры поддержки отелей, переходящих на систему "все включено"

ГЕЛЕНДЖИК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать систему поддержки, которая в том числе будет включать налоговые послабления для отелей, готовых перейти на систему "все включено". Об этом он сообщил в ходе совещания по развитию курортной отрасли региона.

"У нас всего более 80 отелей работает по системе "все включено". Это удобно и выгодно. <...> В ручном режиме надо посмотреть на отели, которые могут включить такой стандарт. Давайте предложим льготное налогообложение", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в этом сезоне более половины из тех, кто приезжает на курорты Кубани, - отдыхающие, которые не поехали на зарубежные курорты.

"Конечно, приехав к нам, они будут надеяться, что у них будет такой же качественный отдых. Мы должны сделать так, чтобы они не ощутили разницы между заграничным отелем и нашим. Это огромная скурпулезная работа", - отметил глава региона

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.