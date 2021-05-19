Количество бюджетных мест в самарских вузах увеличится на 1,1 тыс.

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в вузах Самарской области увеличится в предстоящем учебном году на 1,1 тыс. и достигнет порядка 12,1 тыс., сообщил ТАСС министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

"В 2021 году прием в вузах Самарской области будет осуществляться на 12 062 бюджетных места, в том числе по программам бакалавриата и специалитета - 10 094 места, по программам магистратуры - 1 968. В 2020 году количество бюджетных мест составляло 11 023, включая по программам бакалавриата и специалитета - 9 103 места, магистратуры - 1 920 мест", - рассказал он.

В основном увеличение количества мест, финансируемых за счет федерального бюджета, произошло за счет очной формы обучения. При этом на прошлый учебный год в регионе было сформировано дополнительно 269 бюджетных мест. По данным Минобразования, обеспеченность выпускников бесплатным обучением превышает 60%, этот показатель также увеличится за счет открытия новых мест.

Потребность региона

Акопьян сообщил, что бюджетные места будут открыты в сфере здравоохранения, информационных технологий, образования, а также по направлениям подготовки инженерно-технического профиля.

Сейчас на рынке труда Самарской области больше вакансий, чем соискателей. По данным министерства труда, занятости и миграционной политики региона, наибольший дефицит соискателей зафиксирован в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг (на 100 вакансий претендуют 28 безработных), сфере строительства (на 100 вакансий приходится 29 человек), а также в отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, где на 100 вакансий претендуют 32 безработных.

Большая доля вакансий (66%), зарегистрированная органами службы занятости, приходится на рабочие профессии - водителей, продавцов, кондукторов и других. Остальная доля приходится на профессии служащих - медработников, инженеров, воспитателей детского сада, военнослужащих и других.