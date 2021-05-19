Синоптик рассказала, когда охватившие юг России пыльные бури утихнут

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пыльные бури, которые охватили Дагестан, Калмыкию, Астраханскую область, утихнут к выходным дням, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В последние дни в ряде регионов юга России, в частности в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее, наблюдалось ухудшение погоды: прошли ливневые дожди, прогремели грозы, заметно похолодало. По мере приближения холодного атмосферного фронта ливни с грозами отмечались и на территории Северного Кавказа.

"Сильный ветер, который наблюдается в Южном федеральном округе в среду, объясняется столкновением двух разных по свойствам воздушных масс - субтропического тепла, захватившего восток региона, и прохладного воздуха, который в минувшие дни распространялся с запада. В ближайшие дни, когда температурные контрасты между воздушными массами постепенно сгладятся, сильный ветер будет ослабевать. Пыльные бури в Дагестане, Астрахани, Калмыкии утихнут к выходным дням", - сказала синоптик.

Поднятию пылевых масс в воздух поспособствовала низкая увлажненность, поскольку дождей в восточных районах Дагестана, в Калмыкии и Астраханской области было немного. В этих регионах бури к выходным утихнут, но ветер все-таки сохранится, добавила собеседница агентства.