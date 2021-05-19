Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, безопасный для делающих его медиков

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая. /ТАСС/. Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов. Как в среду сообщила финская телерадиовещательная компания Yle , разработка выдает результаты за 10 минут и по точности не уступает обычному ПЦР-тесту.

По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор. "Мы показали, что разработанный нами тест способен идентифицировать почти все образцы, из которых мы смогли выявить [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19", - сказал Хепойоки.

По мнению исследователей, экспресс-тест можно использовать, в частности, в аэропортах, морских портах или учебных заведениях, где может возникнуть необходимость в проведении быстрого и надежного тестирования.

Для проведения экспресс-теста мазок из носоглотки смешивают с раствором, содержащим антитела, распознающие нуклеопротеины вируса SARS-CoV-2. Эти антитела связываются с частями вируса, образуя молекулярные агрегаты, распознаваемые считывающим устройством. Результат достигается примерно через десять минут. Такой метод также подходит для быстрой диагностики других респираторных инфекций.