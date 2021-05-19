{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, безопасный для делающих его медиков

По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая. /ТАСС/. Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов. Как в среду сообщила финская телерадиовещательная компания Yle, разработка выдает результаты за 10 минут и по точности не уступает обычному ПЦР-тесту.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор. "Мы показали, что разработанный нами тест способен идентифицировать почти все образцы, из которых мы смогли выявить [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19", - сказал Хепойоки.

По мнению исследователей, экспресс-тест можно использовать, в частности, в аэропортах, морских портах или учебных заведениях, где может возникнуть необходимость в проведении быстрого и надежного тестирования.

Для проведения экспресс-теста мазок из носоглотки смешивают с раствором, содержащим антитела, распознающие нуклеопротеины вируса SARS-CoV-2. Эти антитела связываются с частями вируса, образуя молекулярные агрегаты, распознаваемые считывающим устройством. Результат достигается примерно через десять минут. Такой метод также подходит для быстрой диагностики других респираторных инфекций.

Теги
ФинляндияПандемия COVID-19
Курорты Кубани будут расторгать договоры с турбюро, предлагающими нелегальный джипинг
В регионе дважды в неделю будут проводиться рейды для выявления нарушителей
Читать полностью