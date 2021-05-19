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Пандемия COVID-19

Более 20 стран ввели послабления для вакцинированных авиапассажиров

Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила, что "поддерживает доступ без ограничений к путешествиям" для тех, кто сделал прививку

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приветствовала рост числа стран, ослабивших или полностью отменивших ограничения для пассажиров, вакцинированных от коронавируса. В опубликованном в среду пресс-релизе она сообщила, что такие шаги предприняли более 20 государств.

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"Последние собранные IATA сведения, включая те, что получены от службы Timatic, показывают, что более 20 стран полностью или частично сняли ограничения для вакцинированных путешественников", - констатировала ассоциация.

В сообщении подчеркивается, что IATA "поддерживает доступ без ограничений к путешествиям" для тех, кто сделал прививку. "В случаях, когда вакцинация невозможна, доступ к поездкам, не требующим прохождения карантина, должен быть обеспечен посредством стратегии тестирования на наличие COVID-19, основанной на широко доступных и бесплатных тестах", - говорится в пресс-релизе.

Согласно проведенному ассоциацией социологическому исследованию, 81% пассажиров на международных рейсах "желают сделать прививку, чтобы путешествовать". При этом 74% респондентов заявили, что, по их мнению, все вакцинированные люди "должны иметь возможность для авиапутешествий без ограничений". В поддержку введения стандартизированного в мировом масштабе сертификата тестирования на COVID-19 или вакцинации высказались 89% опрошенных, а 84% сообщили о заинтересованности в установке приложения на смартфон, удостоверяющего их здоровье.

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Пандемия COVID-19
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