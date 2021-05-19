Более 20 стран ввели послабления для вакцинированных авиапассажиров

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приветствовала рост числа стран, ослабивших или полностью отменивших ограничения для пассажиров, вакцинированных от коронавируса. В опубликованном в среду пресс-релизе она сообщила, что такие шаги предприняли более 20 государств.

"Последние собранные IATA сведения, включая те, что получены от службы Timatic, показывают, что более 20 стран полностью или частично сняли ограничения для вакцинированных путешественников", - констатировала ассоциация.

В сообщении подчеркивается, что IATA "поддерживает доступ без ограничений к путешествиям" для тех, кто сделал прививку. "В случаях, когда вакцинация невозможна, доступ к поездкам, не требующим прохождения карантина, должен быть обеспечен посредством стратегии тестирования на наличие COVID-19, основанной на широко доступных и бесплатных тестах", - говорится в пресс-релизе.

Согласно проведенному ассоциацией социологическому исследованию, 81% пассажиров на международных рейсах "желают сделать прививку, чтобы путешествовать". При этом 74% респондентов заявили, что, по их мнению, все вакцинированные люди "должны иметь возможность для авиапутешествий без ограничений". В поддержку введения стандартизированного в мировом масштабе сертификата тестирования на COVID-19 или вакцинации высказались 89% опрошенных, а 84% сообщили о заинтересованности в установке приложения на смартфон, удостоверяющего их здоровье.