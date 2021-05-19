AFP: два французских журналиста предстанут перед судом по делу о шантаже короля Марокко

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Два французских журналиста, подозреваемые в шантаже короля Марокко Мухаммеда VI, предстанут перед судом. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По его информации, в постановлении от 2 февраля судьи назначили судебное разбирательство в отношении Эрика Лорана и Катрин Грасье по обвинению в шантаже. В то же время, как отмечает AFP, с них были сняты обвинения в вымогательстве.

Журналистов задержали в Париже в августе 2015 года. По данным следствия, они ранее обращались в посольство Марокко во Франции с просьбой оказать содействие в написании книги о королевстве и непосредственно короле Мухаммеде VI. Во время встречи с представителями королевского дома журналисты недвусмысленно намекнули, что публикация будет носить скандальный характер, и пообещали не публиковать свой труд в обмен на €3 млн.

Марокканские дипломаты обратились к властям Франции, после чего было принято решение организовать встречу с репортерами в одном из парижских кафе. Журналисты были задержаны после передачи денег.

Лоран и Гарсье - известные во Франции журналисты, занимающиеся преимущественно журналистскими расследованиями. На счету Лорана несколько книг по таким темам, как махинации в банковском секторе, нефтяной бизнес, политика на Ближнем Востоке. Грасье занималась расследованием скандальной истории о возможном финансировании бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи президентской избирательной кампании Николя Саркози.

Оба автора ранее уже обращались и к теме Марокко. В 2012 году они написали книгу, в которой дали весьма нелестную характеристику Мухаммеду VI.