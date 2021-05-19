Ученые РФ и зарубежья примут участие в гуманитарной школе-конференции во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Международная школа-конференция с участием российских и зарубежных ученых пройдет во Владикавказе 24-27 июня. Об этом сообщила ТАСС в среду Эльвира Гутиева - руководитель научно-образовательного центра "Гуманитарий" Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) им. В. И. Абаева, где будет проходить мероприятие.

"Участниками международной школы-конференции молодых ученых "Современные проблемы гуманитарной науки" в этом году станут ученые из Германии, Болгарии, Турции, Австрии и Северного Кавказа. Они являются специалистами в области истории, этнологии, культурологии, археологии, языкознания, фольклористики, литературоведения, социологии и других гуманитарных дисциплин, студенты и аспиранты", - сказала Гутиева.

Школа включает лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы и секционные заседания. Для чтения лекций и проведения мастер-классов приглашаются ведущие ученые-гуманитарии.

Это единственная подобная площадка на всем Северном Кавказе. В разные годы участниками школы-конференции также становились молодые ученые из Ирана, Македонии, Украины, Абхазии.

Молодые гуманитарии вместе со специалистами обсудят этногенетические и этнокультурные процессы на территории Центрального Кавказа в эпоху древности и Средневековья; сохранение и изучение археологического, историко-культурного и документального наследия; социально-экономическое, политическое и этнокультурное развитие Кавказа в периоды российских общественных модернизаций; фундаментальные и прикладные исследования теории, структуры и исторического развития осетинского и других языков, языковой ситуации и языковой политики; духовные и эстетические ценности фольклора и другие темы.

Школа-конференция молодых ученых, основанная СОИГСИ им. В. И. Абаева в 2006 году с целью изучения современной методологии гуманитарных исследований, интеграции академической и вузовской науки, содействия научному творчеству молодых ученых, имеет свой печатный орган - научный журнал "Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых". ISSN 2310-578X (РИНЦ). Отбор и рецензирование докладов проводится экспертами. Доклады участников, прошедшие экспертный отбор, будут опубликованы в специальном выпуске указанного журнала. Возможна также публикация статей в научном журнале Kavkaz-Forum (РИНЦ).