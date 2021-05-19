FT: взломавшие службу здравоохранения Ирландии хакеры выложили в сеть данные пациентов

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Хакеры, атаковавшие в конце прошлой недели информационные системы Национальной службы здравоохранения Ирландии (HSE), выложили в открытый доступ личные данные ряда пациентов. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times.

Согласно изданию, хакеры, которые потребовали от ирландских властей выкуп в размере $20 млн, выложили в открытый доступ сведения о месте проживания, телефонных номерах и анализах пациентов, их переписку с сотрудниками HSE, а также трудовые договоры работников службы. Как отметила газета, тем самым вымогатели продемонстрировали правительству республики, что они действительно похитили огромный массив конфиденциальных данных. Financial Times подчеркнула, что общий объем украденных данных составляет около 700 гигабайт. Правоохранительные органы Ирландии не стали комментировать соответствующую информацию.

14 мая на своей странице в Twitter HSE сообщила, что подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя, блокирующего доступ к компьютерам. Информационные системы службы здравоохранения были временно отключены в целях защиты от действий хакеров и проведения оценки нанесенного ущерба. 16 мая телеканал RTI информировал, что хакеры, предположительно, из стран Восточной Европы, осуществили атаку на информационные системы Министерства здравоохранения Ирландии. Как подчеркнул телеканал, взлом систем Минздрава Ирландии, вероятно, осуществили те же хакеры, что атаковали HSE.

Согласно последним данным, экстренные медицинские службы и большинство больниц в стране работают в обычном режиме, однако во многих клиниках были отменены несрочные записи на прием, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в лучевой терапии. HSE вследствие кибератаки на свои IT-системы с 13 мая не публиковала новые данные о случаях заражения коронавирусом на своем сайте, которые, как правило, обнародуются ежедневно.