Курорты Кубани будут расторгать договоры с турбюро, предлагающими нелегальный джипинг

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с начала летнего сезона предоставят право муниципалитетам региона расторгать в одностороннем порядке договоры с туристическими бюро, которые предлагают нелегальные услуги джипинга - прохождение турмаршрутов по бездорожью. Об этом заявил вице-губернатор Александр Руппель в ходе совещания по подготовке к летнему сезону в среду.

Популярной туристической услугой в Краснодарском крае является джипинг, при этом в регионе часто происходят трагедии во время таких экскурсий, этот вид бизнеса в крае в большей степени нелегальный. Меры по усилению контроля за услугами джипинга предпринимают в крае после трагедии, которая произошла летом 2018 года, когда под Геленджиком пострадали шестеро туристов и один человек погиб.

"Застаревшая проблема - это нелегальный джипинг. Представители этого полукриминального бизнеса зачастую выпускают на маршрут неисправные автомобили, наплевательски относятся к окружающей среде, уничтожают уникальную природу горных районов нашего края. У муниципалитетов появляется возможность в одностороннем порядке расторгать договоры аренды экскурсионных бюро, если они продают путевки на нелегальные экскурсии - такой пункт теперь есть в договорах", - заявил Руппель, уточнив, что такая мера будет внедрена с начала летнего сезона.

По его словам, для выявления граждан, нелегально предоставляющих услуги джипинга, в регионе дважды в неделю будут проводиться рейды по основным маршрутам, на правонарушителей составляются административные материалы, может быть аннулирована регистрация транспортных средств.

"На этой неделе прошли выезды в Геленджик и Туапсинский район. Даже при том, что это будние дни, на маршрутах работают джиперы - наши группы составили 3 административных протокола по разным статьям КоАПа, [в качестве наказания предусмотрен] штраф от 500 рублей до 2 000 рублей, за повторное может быть наложен арест на 15 суток", - пояснил вице-губернатор Краснодарского края.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.