Суд взыскал 340 тыс. рублей с Bellingcat в пользу экс-командира ополчения ДНР Безлера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с фонда Bellingcat и одноименной компании по иску о защите чести и достоинства, который подал один из бывших командиров ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Безлер, 340 тыс. рублей за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH-17. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом суд взыскал с фонда 150 тыс. рублей и такую же сумму с компании. Еще 40 тыс. рублей взыскано с расследователя группы Питера ван Гюйса.

По данным пресс-службы, Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. Всего он считал недостоверными 20 пунктов и требовал опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тыс. рублей моральной компенсации.

Об иске в марте этого года сообщало издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.